نيجيرفان بارزاني في ذكرى الأنفال: على بغداد تعويض ذوي الضحايا وتنفيذ قرارات المحكمة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، أن حملات الأنفال التي نفذها النظام السابق قبل 37 عاماً تعد واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ، مجدداً دعوته للحكومة الاتحادية إلى تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العليا وتعويض ذوي الضحايا من جميع الجوانب.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لحملات الأنفال، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 182 ألف طفل وامرأة ورجل من أبناء شعب كوردستان راحوا ضحية تلك الحملات المشينة عام 1988، ولا تزال آثارها المؤلمة حاضرة في ضمير وذاكرة شعبنا".

وأضاف، "في هذه الذكرى، نستذكر شهداء الأنفال ونحيي عوائلهم الصامدة، ونؤكد أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لتعويضهم، وتنفيذ قرار المحكمة التي صنفت الأنفال كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".

وشدد رئيس الإقليم على أن "الجهات المعنية في كوردستان تواصل تقديم الدعم لعوائل الشهداء، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والبحث عن رفات الضحايا وإعادتها إلى الوطن"، مشيراً إلى استمرار الجهود "لتحقيق اعتراف دولي كامل بجريمة الأنفال كجريمة إبادة جماعية".

وختم بارزاني بيانه بالقول، إن "كيان إقليم كوردستان ومكتسباته هي ثمرة تضحيات الشهداء، ونؤكد في هذه الذكرى أهمية الوحدة والتضامن للحفاظ على الحقوق الدستورية وبناء مستقبل أفضل لشعب كوردستان".