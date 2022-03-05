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نيجيرفان بارزاني في ذكرى الانتفاضة: حماية الحقوق الدستورية للإقليم واجب ومسؤولية الكوردستانيين جميعا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-05T07:31:36+0000
نيجيرفان بارزاني في ذكرى الانتفاضة: حماية الحقوق الدستورية للإقليم واجب ومسؤولية الكوردستانيين جميعا

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، أن حماية الحرية ومكاسب الانتفاضة والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واجب ومسؤولية مشتركة لجميع الكوردستانيين. 

وجاء في بيان لبارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز في الذكرى الحادية والثلاثين لانتفاضة آذار 1991، ان الانتفاضة كانت تعبيراً عن رغبة وإيمان وإرادة شعب كوردستان الراسخة في الحياة ومستقبل أفضل يحفل بالحرية والعزة ورفض الظلم والاضطهاد، مشددا على أنها "كانت ثمرة نضال وتضحيات البيشمركة والشعب والجماهير المنتفضة ووحدة صف الأطراف السياسية ومكونات كوردستان".

واشار بارزاني الى ان "الانتفاضة كانت بوابة شعب كوردستان المفتوحة على مرحلة جديدة من الإدارة الذاتية وتأسيس المؤسسات الشرعية والرسمية لإقليم كوردستان والتي تم تثبيتها وإقرارها في الدستور بعد تحرير العراق، وجرى التعامل معها بشكل رسمي في الداخل وفي العالم الخارجي".

واكد بارزاني "أن حماية الحرية ومكاسب الانتفاضة والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان واجب ومسؤولية مشتركة لجميع الكوردستانيين وينم عن الوفاء للأرواح الطاهرة للشهداء وكل ضحايا طريق الحرية".

ودعا بارزاني ان تكون الذكرى "حافزاً لنا لزيادة توطيد روح الوئام والتلاحم ووحدة الصف وتعميق التعايش وقبول الآخر والتسامح، والعمل في سبيل الأهداف التي قدم شهداء الانتفاضة وكل شهداء كوردستان أرواحهم في سبيلها".

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