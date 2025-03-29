نيجيرفان بارزاني في تهنئة عيد الفطر: آمل أن يكون الجميع في العراق وكوردستان صفا واحدا

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعبر فيها عن آماله بأن يكون العراق وإقليم كوردستان صفا واحدا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهنئ المسلمين كافة في كوردستان، والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأخص بالتهنئة عوائل وذوي الشهداء الشامخين، راجياً عيداً سعيداً وعطلة آمنة هانئة تعود باليمن والخير والفرح على الجميع".

وأضاف أن "هذا العيد المبارك مناسبة وفرصة لنا جميعاً لتجديد التزامنا بمعانيه وقيمه ورسالته العليا في التصالح والتسامح والمصالحة والعفو والإنسانية، ولنراجع علاقاتنا ونعيد صياغتها على أسس الاحترام والمحبة والصداقة والتعاون".

وتابع "آمل أن تحل الأعياد والمناسبات المقبلة على الجميع في ظل ظروف وأحوال ومعيشة أفضل، وأن يكون الجميع في إقليم كوردستان والعراق صفاً واحداً وفي وئام، لنتمكن من خدمة الشعب والوطن بصورة أفضل".

وكانت وزارة الاوقاف في إقليم كوردستان، ودار الإفتاء العراقية، أعلنتا يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائر الرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.