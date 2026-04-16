نيجيرفان بارزاني في الذكرى الـ39 للقصف الكيمياوي: جرائم وحشية بحق كوردستان

وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، قصف المناطق الكوردية بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام البعثي السابق بأنها "جرائم وحشية" ضد كوردستان، فيما طالب رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بضرورة تعويض ذوي ضحايا الأنفال.

وقال رئيس الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نستذكر اليوم الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين للقصف الكيمياوي لباليسان، وشيخ وسانان، ووادي خوشناوتي. تلك الجريمة الكبرى التي اقترفها النظام العراقي السابق في العام 1987، التي مثلت البداية لجرائم القصف الكيمياوي الوحشية التي اقترفت بحق المدنيين والأرض وطبيعة كوردستان الجميلة".

وأضاف: "في هذه الذكرى الأليمة، ننحني إجلالاً وإكراماً للأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين، ونحيي ذويهم الشامخين وضحايا تلك الفاجعة".

وأكد بارزاني أن "باليسان، وشيخ وسانان، ووادي خوشناوتي، كانت على الدوام مركزاً للوطنية ودعم الثورة والبيشمركة، وهذا ما جعلها هدفاً لتلك الحملة السوداء، إلا أن شعب كوردستان ظل صامداً وكان الفناء من نصيب المجرمين".

وختم بالقول: "تحية وسلاماً للأرواح الطاهرة لشهداء خوشناوتي وجميع شهداء كوردستان".

بدوره قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تدوينة تابعتها وكالة شفق نيوز: "‏في الذكرى التاسعة والثلاثين للهجمات الكيمياوية على باليسان، وشيخ واسانان، ووادي خوشناوتي، نحيي ذكرى الشهداء بكل احترام وكرامة، ونحن ممتنون للغاية لنضال وتضحيات شعب تلك المنطقة المناضل".

وجدد بارزاني مطالبته للحكومة الاتحادية بضرورة تعويض عائلات الشهداء وضحايا الأنفال.

وشن النظام البعثي السابق في 16 نيسان/ أبريل 1987 هجوماً بالأسلحة الكيمياوية على قرى باليسان، وشيخ واسانان، ووادي خوشناوتي، ما أسفر عن مقتل 263 شخصاً وإصابة أكثر من 620 آخرين.