نيجيرفان بارزاني: فليكن العيد فرصة لتوحيد الصفوف بين الأطراف الكوردستانية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الاضحى.

وقال نيجيرفان بارزاني في تهنئته، "أبارك لكل مسلمي كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الاضحى المبارك. أرجو للجميع عيداً وعطلة سعيدين آمنين هانئين".

واضاف، "لنتخذ جميعنا من رسالة ومعاني العيد المتمثلة في إبراء الذمم والتصالح والمصالحة، فرصة جديدة لتجديد روابطنا وعلاقاتنا وفتح صحيفة جديدة مع بعضنا البعض".

وتابع بارزاني قائلا، "يتوقع شعب كوردستان من القوى والأطراف السياسية قبل وأكثر من أي شيء أن تتخذ هذه الأطراف من العيد فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام والتلاحم، لنتمكن جميعنا معاً من المضي نحو مستقبل أفضل. فلنلبّ في الأطراف جميعاً هذا التوقع ونحققه".

بدوره هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى، وأعرب عن أمله بأن يكون فرصة لتعزيز التقدم والتكاتف والتسامح.

وفيما يلي نص التهنئة: مع إطلالة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء وذوي المؤنفلين الأكارم، متمنياً للجميع قضاء عطلة العيد بأجواء مفعمة بالطمأنينة والسرور.

وفي هذه المناسبة البهيجة، نأمل أن تتجلى كل معاني التكاتف والتسامح، وأن يكون عيداً عامراً بالخير واليمن والبركات، كما نتمنى أن يكون فرصة لتعزيز تقدم وطننا ورفعته، وأن يسود السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره.