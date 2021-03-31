نيجيرفان بارزاني: فرنسا مستعدة لمواصلة الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أبدى استعداد بلاده لمواصلة الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في باريس على هامش زيارته الرسمية لفرنسا إنه خلال اجتماع امس مع الرئيس ماكرون تم التاكيد على اهمية دعم العراق واقليم كوردستان وسيادته وهنأ العراق والإقليم على نجاح زيارة البابا، واصفا زيارة بابا الفاتيكان بالناجحة.

واضاف ان الرئيس الفرنسي "اكد على انه سيقوم بكل المحاولات من اجل استقرار العراق، مواصلة دعمه سياسيا واقتصاديا، وان فرنسا مستعدة لدعم العراق في اطار التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب.

وتابع بالقول، إن "العلاقة مع دول الجوار وبالاخص سوريا كان موضوع حديثنا ايضا مع السيد ماكرون".

وأشاد بارزاني بالدور الذي أداه الرئيس الفرنسي في التخفيف من التداعيات التي تلت استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم قائلا: "بعد الأحداث التي وقعت في إقليم كوردستان والعراق عام 2017 كان للسيد ماكرون دور أساسي في معالجة المشاكل ولولا دوره لكانت الأمور تتعقد أكثر وبالاخص بشأن الخلافات بين بغداد واربيل".

كما شدد رئيس الإقليم على أن "استقرار العراق مهم للمنطقة والدول الأوربية ودعوتنا جاءت لفرنسا على هذا الأساس لبحث هذه المسائل، ومباحثاتنا سوف تستمر لحين الوصول الى مرحلة الاستقرار للعراق والمنطقة".

ونوه إلى أن "لديه انطباع بان السيد ماكرون سيؤدي دورا مهما في عودة الامن والاستقرار في العراق"، مشيرا الى انه بعد عودته إلى الإقليم سيبحث مسألة إستقرار العراق مع القوى السياسية الكوردستانية والعراقية".

وزاد بالقول إن "فرنسا لديها علاقات اقتصادية جيدة واكيد تحاول تطوير هذه العلاقات مستقبلا وفي كل المجالات".

وتابع بارزاني بالقول إنه "في اجتماع امس ركزنا أكثر على العلاقة بين الاقليم وفرنسا والسيد ماكرون يريد ان يعرف ما يحتاج العراق لإعادة الاستقرار السياسي والامني فيه، وكذلك العلاقة مع دول الجوار بحثناها بشكل مطول".