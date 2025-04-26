نيجيرفان بارزاني عن مؤتمر "وحدة وتضامن الكورد": خطوة للحقوق المشروعة

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالتهنئة لقوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، بمناسبة نجاح مؤتمر وحدة وتضامن الكورد، معبرا عن أمله بحصول الكورد على حقوقهم المشروعة في سوريا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن: "أُعرب عن بالغ التقدير والتهنئة لمظلوم عبدي، والمجلس الوطني الكوردي (ENKS)، وجميع الأخوات والإخوة الذين ساهموا في تنظيم مؤتمر وحدة وتضامن الكورد في سوريا".

وأضاف "أبارك للجميع نجاح المؤتمر الذي أدخل السرور إلى قلوب أبناء كوردستان في كل مكان"، مبينا "آمل أن يشكل هذا المؤتمر خطوة نحو ترسيخ وحدة الصف الكوردي، بما يفتح الطريق أمام تحقيق الحقوق المشروعة للكورد في سوريا".

وتابع "كما نجدد دعمنا الكامل ومساندتنا لهذه الجهود المخلصة، ولجميع حقوق الكورد والمكونات الأخرى، وكذلك لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وانطلقت، ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر "وحدة الموقف الكوردي" في مدينة القامشلي بسوريا، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية، من ممثلي الأحزاب الكوردية في سوريا، وإقليم كوردستان العراق، وتركيا، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية مستقلة.

واستقبلت صالة "قامشلو" في حديقة "آزادي"، بمدينة القامشلي، وفود المشاركين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اُفتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، الجنرال مظلوم عبدي، الذي شدد على أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تقسيم سوريا، بل على العكس، تُعزز من وحدتها، مشيراً إلى أن الكورد ناضلوا طويلاً من أجل وحدة الأراضي السورية.

ويتألف ديوان المؤتمر من كل من: محمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكوردي، وإلهام أحمد، مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبروين يوسف، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

وأقر المشاركون في المؤتمر، وثيقة سياسية تأسيسية عبّرت عن رؤية موحدة لحل القضية الكوردية ضمن إطار سوريا ديمقراطية لا مركزية، تضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي، وتلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع التركيز على صون حقوق المرأة وتمكينها الكامل.

كما دعا المؤتمر، إلى "اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني بين القوى السياسية الكوردية، وكذلك مع الإدارة الجديدة في دمشق وباقي القوى الوطنية السورية، بهدف بناء دولة موحدة متعددة القوميات والأديان والثقافات، تقوم على مبدأ المساواة والكرامة والحقوق الدستورية دون تمييز".

وفي ختام أعماله، أعلن المؤتمر عن تشكيل وفد كوردي مشترك، يتولى متابعة تنفيذ بنود الرؤية السياسية عبر التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، في مسعى لترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.