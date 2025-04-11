نيجيرفان بارزاني عن لقائه مع أردوغان: مثمر للغاية

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "مثمر للغاية".

وقال بارزاني في منشور على منصة "إكس"، إنه "أجريت لقاءً مثمرًا للغاية مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنطاليا".

وأضاف "جدّدت تأكيدي على أهمية إحياء عملية السلام في تركيا، باعتبارها طريقًا نحو الاستقرار والسلام الدائم، وشددت على ضرورة ألا يتم تضييع هذه الفرصة التاريخية".

وتابع "كما أكدت أن على حزب العمال الكوردستاني الاستجابة بشكل صريح وواضح لدعوة أوجلان"، مبينا "كذلك ناقشنا اللقاء الأخير للرئيس أردوغان مع وفد حزب ديم، وتحدثنا عن أهمية ذلك اللقاء في فتح باب الحوار وتعزيز فرص السلام".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة أنطاليا.

وانطلقت يوم الجمعة، أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، تحت شعار "التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم".

وعُقد المنتدى برعاية أردوغان، الذي ألقى كلمة الافتتاح، وأعرب عن أمله أن يكون منتدى أنطاليا رسالة خير، وتوجيه رسالة سلام إلى شعوب العالم أجمع.

ويشارك في المنتدى هذا العام أربعة آلاف ضيف محلي وأجنبي، من بينهم 20 رئيساً ورئيس وزراء، و50 وزير خارجية، و70 وزيراً آخر من مختلف الدول، و60 ممثلاً رفيع المستوى من المنظمات الدولية.

ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، من بين القادة العشرين الذين وجهت لهم الحكومة التركية دعوة رسمية للمشاركة في المنتدى، إلى جانب وزير الخارجية الاتحادي فؤاد حسين، ممثلاً عن بغداد.