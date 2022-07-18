سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني عند استقبال جثمان نجل "قاضي محمد": كان دائما مع هموم شعبه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-18T07:46:41+0000
نيجيرفان بارزاني عند استقبال جثمان نجل "قاضي محمد": كان دائما مع هموم شعبه

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، في مراسم استقبال جثمان نجل الزعيم الكوردي "قاضي محمد" في مطار اربيل الدولي، أن الفقيد،  "كان دائما مع هموم شعبه".

ووصل جثمان علي قاضي محمد، نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد، صباح اليوم، الى مطار اربيل الدولي، ضمن مراسم استقبال حضرها رئيس الاقليم.

وقال نيجيرفان بارزاني، في كلمة له أثناء مراسم الاستقبال، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "الشعوب الحية تحترم تضحيات مناضليها والزعيم قاضي محمد ناضل من اجل حرية شعبه".

 ووضع نيجيرفان بارزاني وممثلو الاحزاب الكوردية الذين حضرو المراسم، أكاليل زهور على جثمان علي قاضي محمد، الذي من المقرر مواراته الثرى في منطقة كلار بعد انتهاء المراسم.

وأصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس الأحد برقية تعزية بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد "علي قاضي محمد ".

وقال بارزاني في بيان " تلقينا بحزن خبر وفاة السيد علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد".

وأضاف "نعزي عائلة قاضي محمد الوطنية بوفاته ونرجو من الله ان يرحمه و يسكنه فسيح جنانه وان يلهم اهله الصبر والسلوان".

وتوفي علي قاضي محمد نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد عن عمر ناهز 89 عاما في ألمانيا.

وكان الزعيم الكوردي قاضي محمد مؤسس جمهورية كوردستان في مهاباد بإيران.

related

نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد

Date: 2022-07-10 10:01:56
نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة نجل الزعيم الكوردي قاضي محمد

رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

Date: 2021-10-27 06:10:13
رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

نيجيرفان بارزاني يهاتف بافل طالباني ويؤكد على حماية الفدرالية بالعراق والكيان الدستوري للإقليم

Date: 2022-06-01 13:15:30
نيجيرفان بارزاني يهاتف بافل طالباني ويؤكد على حماية الفدرالية بالعراق والكيان الدستوري للإقليم

نيجيرفان بارزاني يوجه مؤسسات الإقليم بمراعاة الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان

Date: 2022-05-01 06:34:12
نيجيرفان بارزاني يوجه مؤسسات الإقليم بمراعاة الظروف الحياتية والمعيشية لعمال كوردستان

نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

Date: 2021-04-25 05:41:23
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

رئيس الاقليم يدعو لتشكيل اللواءين المشتركين بين البيشمركة والجيش ويحذر من زيادة هجمات داعش

Date: 2022-05-26 08:34:41
رئيس الاقليم يدعو لتشكيل اللواءين المشتركين بين البيشمركة والجيش ويحذر من زيادة هجمات داعش

جاء لتوديع كوردستان.. نيجيرفان بارزاني والسفير الامريكي يبحثان تنمية العلاقات الثنائية

Date: 2022-05-17 14:55:35
جاء لتوديع كوردستان.. نيجيرفان بارزاني والسفير الامريكي يبحثان تنمية العلاقات الثنائية

صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

Date: 2021-09-17 10:32:57
صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن