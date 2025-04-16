نيجيرفان بارزاني: عملية السلام في تركيا فرصة تاريخية لترسيخ الأمن بالمنطقة

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، دعم الاقليم لعملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني، واصفا اياها بأنها "فرصة تاريخية" لاستتباب الأمن في المنطقة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني كلمة ألقاها خلال ملتقى السليمانية بنسخته التاسعة ، ان "العالم حالياً تحديات مشتركة، خاصة في مجال التغير المناخي الذي يمثل خطراً على الأمن الغذائي، وهناك أيضاً الهجرة والإرهاب والعديد من المخاطر الأخرى التي تهدد حاضر ومستقبل العالم والبشرية".

وأضاف أن "هذه التأثيرات تتراءى لنا بوضوح في العديد من مناطق العراق، حيث اضطر الآلاف إلى تغيير أماكن إقامتهم نتيجة شحة المياه".

وقال ايضا "إننا في إقليم كوردستان نؤمن بأهمية التعاون والعمل المشترك والتنسيق الدولي لمواجهة هذه التحديات، ونعتقد أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته المشتركة تجاه القضايا العالمية التي تهم البشرية جمعاء".

وتابع رئيس اقليم كوردستان القول إنه "في خضم كل هذه التحديات كلها، يسرنا أن نلمس تطورات إيجابية في المنطقة تهدف إلى تحقيق السلام"، مردفا بالقول ان "ما شهدته تركيا مؤخراً من سعي باتجاه تحقيق السلام هو عملية وفرصة تاريخية، ونحن نؤكد ترحيبنا به ودعمنا لإنجاحه بكل الطرق".

واشار الى أن، هذه فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وفتح صفحة جديدة من التعاون البناء الذي سيعود بالنفع والفائدة على المنطقة برمتها.