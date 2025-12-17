نيجيرفان بارزاني: علم كوردستان رمز لماضينا وحاضرنا

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن علم كوردستان، هو رمز للماضي والحاضر، ويجمع شعب الإقليم باختلاف وجهات النظر السياسية والدينية.

وقال بارزاني، في كلمة له، بمناسبة يوم العلم الكوردي، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "علم كوردستان رمز لماضينا وحاضرنا، وهذا العلم جامع لنا كلنا ويجب علينا العمل معا من اجل كوردستان مستقر".

وأضاف "اعمار كوردستان يكون بالعِلم و السلام"، مبينا أن "هذا اليوم هو رمز لآمالنا و حريتنا و ليس يوما عاديا".

وتابع "في الايام الصعبة، وايام النضال وفي اعالي الجبال أبقى ابنائكم هذا العلم مرفوعا وحافطوا عليه بالدم والنضال"، مشيرا إلى أنه "اليوم نرى بفخر ان هذا العلم يُرفع على المؤسسات و الجامعات والمشافي والمدارس، وهذا دليل على هذا النصر الذي تحقق بدماء الشهداء وتضحياتهم وصمود شعب كوردستان لكل مكوناته".

وبين أنه "في هذه الذكرى رسالتنا واضحة: قوة شعب كوردستان في التوافق والوحدة، حيث ان هذا العلم يجمعنا كلنا باختلاف وجهات نظرنا سياسيا ودينيا".

ولفت إلى أن "الوفاء الحقيقي لا يكون فقط بالشعارات، بل يكون بحماية المنجزات وتثبيت سيادة القانون وبناء مؤسسات قوية ورصينة وتقديم خدمات افضل الى شعب كوردستان".

واستطرد أنه "في الوقت الذي نرفع فيه علم كوردستان، فإننا نجدد التأكيد على عهدنا للشراكة الدستورية في العراق الاتحادي الديمقراطي"، مضيفا "نحن نريد ان يكون هذا العلم دائما رسالة للسلام والحوار والتعايش وحسن الجوار".

ويصادف يوم علم كوردستان، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكوّن من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه، والأخضر الذي يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

وتتوسّط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وفي عام 1919، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقار الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 بتاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوماً لعلم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.