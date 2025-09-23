نيجيرفان بارزاني: علاقات اليابان مع العراق تحظى باهتمام وأهمية متبادلة

شفق نيوز - أربيل

التقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، صباح اليوم الثلاثاء أكيرا إندو سفير اليابان لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه خلال اللقاء، جرى بحث علاقات اليابان مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع العامة في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى الاستعدادات للانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكد أن علاقات اليابان مع العراق وكوردستان تحظى باهتمام وأهمية متبادلة، مشددين على ضرورة تعزيز مجالات التعاون المشترك وتوسيعها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى أهمية وجود ونشاط الشركات اليابانية في العراق وكوردستان، وأكدا على المجالات التي يمكن لليابان أن تسهم فيها. وفي هذا السياق، جدّد الرئيس نيجيرفان بارزاني شكره وتقديره لدعم اليابان ولدور ونشاط شركاتها في العراق والإقليم.

وتناولت المباحثات كذلك آخر تطورات الشرق الأوسط وتأثيراتها على العراق ودول المنطقة، وفقا للبيان.