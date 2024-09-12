نيجيرفان بارزاني: علاقاتنا تاريخية مع إيران ولن تُستخدم ارض كوردستان لتهديد أمنها

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، العلاقات بين الاقليم وايران بأنها "تاريخية"، مجدداً تأكيده بعدم السماح في استخدام أرض كوردستان في تهديد أمن ايران.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك عقده الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يزور اربيل حاليا قادماً من العاصمة بغداد.

وقال رئيس اقليم كوردستان في تصريحه "لدينا علاقات تاريخية وثقافية مشتركة مع إيران"، واصفا زيارة أول رئيس إيراني إلى أربيل بأنها "تاريخية"

وأردف بالقول "تحدثنا خلال اللقاءات التي جمعتنا مع الرئيس الإيراني عن تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الأمني، و أكدنا أن أرض اقليم كوردستان لن تشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال".

واستدرك رئيس اقليم كوردستان القول، "نعم توجد هناك بعض المشاكل ولكننا عازمون على حلها، وان اقليم كوردستان مستعد لتعزيزات العلاقات مع إيران وعلى المستويات كافة".

من جهته قال الرئيس الايراني في تصريحه، "قدمنا الى هنا لتعزيز أواصر العلاقات المشتركة مع العراق وإقليم كوردستان، و لمعالجة المشاكل التي تواجهنا".