نيجيرفان بارزاني عقب الاجتماع مع ماكرون: علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا عميقة وتاريخية

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، علاقات الإقليم مع فرنسا بأنها "عميقة وتاريخية".

جاء ذلك في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقاً" عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني "لقد سُررت بلقاء صديقي العزيز الرئيس ماكرون في باريس"، مردفا بالقول "ناقشنا تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا وآخر التطورات في العراق والمنطقة".

وأضاف أن "علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا عميقة وتاريخية، وهي دليل على التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار والتقدم".

وفي وقت سابق من اليوم استقبل الرئيس ماكرون، الرئيس نيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه وعقدا اجتماعاً مشتركاً.

ووصل بارزاني أمس الخميس، إلى باريس تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بدورها أوضحت رئاسة إقليم كوردستان في بيان أن، الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث خلال اجتماعه مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه العلاقات الفرنسية مع العراق وإقليم كوردستان وتطوير التعاون المشترك، والأوضاع في العراق والمنطقة بشكل عام.

يُشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها نيجيرفان بارزاني منذ توليه رئاسة حكومة اقليم كوردستان بدورتها السابقة، ورئاسة الإقليم بدورتها الحالية.

وكان من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي زيارة إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد الثالث" الذي كان من المزمع انعقاده في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الثاني إلا أن تأجيل انعقاده إلى إشعار آخر حال دون ذلك.