نيجيرفان بارزاني: طريق التنمية يجب أن يخدم الجميع ويعزز الانتماء للعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أنّ الإقليم يرغب في معرفة مسار طريق التنمية المقرّر تنفيذه.

وقال بارزاني في جلسة حوارية على هامش مؤتمر أربيل الدولي، حضرته وكالة شفق نيوز، "أنّ الهدف هو أن يستفيد الجميع من هذا المشروع وأن يربط كوردستان بالعراق، بحيث يعزز الانتماء ويحول دون عزل الإقليم".

وأوضح أنّ التصميم النهائي للمشروع لم يُعرَف بعد، لكن هناك جدّية في مناقشته والتوصل إلى رؤية واضحة بشأنه.

وفي السياق ذاته، لفت بارزاني إلى أنّ تركيا ترى هذا المشروع مسألة داخلية، معربًا عن أمله في أن تنظر بغداد إليه بالطريقة نفسها، مؤكدًا أنّ المصلحة المشتركة يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف المعنية.