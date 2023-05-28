نيجيرفان بارزاني عن "الإخلال باتفاق إدارة الدولة": تجربة فاشلة تضر بالعراق ومكوناته

شفق نيوز/ انتقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، قيام جهات بالعمل على "الإخلال" بالاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه حكومة محمد شياع السوداني وقال إنه "تجربة فاشلة تضر بالعراق ومكوناته".

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل تخرج الدورة الخامسة لطلبة الجامعة الامريكية في محافظة دهوك التي حضرتها وكالة شفق نيوز.

وأوضح بارزاني، أن "اتفاق الاقليم مع تحالف ادارة الدولة اوجد اوضاعا سياسية مستقرة في البلد وكان الاتفاق بهدف تحقيق مستقبل افضل للجميع".

واعرب بارزاني عن اسفه لقيام جهات لم يسمها بـ"عرقلة خطوات الاتفاق ومحاولة التجاوز على حقوق اقليم كوردستان"، مشيرا الى ان "محاولة جهات بمواجهة الاتفاق السياسي يعيد الى الاذهان التجربة الفاشلة السابقة والتي اضرت بالعراق ومكوناته".

ودعا بارزاني جميع الاطراف الى الالتزام بالاتفاقيات كون العراق يجمع الكل وان المواطنين العراقيين يأسوا من استمرار المشاكل.

وأكد نيجيرفان بارزاني، "الاصرار على الحفاظ والدفاع عن الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان".