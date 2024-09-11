نيجيرفان بارزاني: ضرورة التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي لمكافحة الإرهاب بدعم التحالف الدولي

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء المستشار العسكري البريطاني الكبير لشؤون الشرق الأوسط إدوارد ألغرين ووفا مرافقا له.

وبحث اللقاء الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان وآخر تطورات مكافحة الإرهاب ونشاطات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، اتفق الجانبان على أن داعش لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي ضد داعش لمحاربة الإرهاب، كما بحثا مستقبل مهام التحالف الدولي في إقليم كوردستان العراق.

مساعدات وعلاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة كانت محاور اخرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان .