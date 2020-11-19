نيجيرفان بارزاني: صوفي أُصيب مرتان بكورونا وعاش قليلا وقدمَّ الكثير

شفق نيوز/ أثنى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس على دور محافظ اربيل الراحل فرست صوفي، معتبرا حياته كانت عبارة عن عطاء مستمر.

وقال بارزاني في كلمة له على هامش مراسم استقبال جثمان صوفي وتشييعه "اليوم بقلب مليء بالاحزان نستقبل جثمان الدكتور فرست"، مردفا بالقول ان الراحل عاش قليلا ولكن قدم الكثير وكان نموذج الزاهة والشفافية، و اصبح محبوبا لدى الكل باعماله الجيدة".

واضاف ان "الرئيس مسعود بارزاني قال يوم امس انه فقد احد ابنائه"، منوها الى ان "العديد من الدبلوماسيين المتواجدين في الاقليم اثنوا على الراحل".

وزاد الرئيس بارزاني بالقول انه "في عهد ثورة ايلول عاشت عائلة فرست في ظل الثورة في قرية كزنه بجومان قدمت الكثير للبيشمركة".

ومضى قائلا انه "لجديته في العمل كان يوما بعد آخر تتعزز ثقة الكل به أكثر، و عندما رشح للبرلمان نال اعلى الاصوات، وعندما اصبح نائبا اثبت جدارته في البرلمان".

وتابع رئيس الاقليم بالقول ان صوفي "دائما كان يحاول ان تتوسع عملية الاصلاح في الاقليم وهذا ما جعله محبوبا لدى الجميع"، معبرا عن اسفه بأن "فترة عمله كمحافظ لاربيل كانت قصيرة جدا والا كان اهل اربيل وسكان الاقليم لشاهدوا اكثر من الانجازات له في اربيل"

وكشف بارزاني قائلا ان "الدكتور فرست اصيب مرة بكورونا بشكل خفيف ولكن للمرة الثانية كانت الاصابة قوية ليفقد حياته على اثرها"، معربا عن شكره لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على ارسال مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي نيابة عنه للمشاركة في مراسم التشييع.