نيجيرفان بارزاني: شرعية اقليم كوردستان تُستمد من الانتخابات

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن توم توغندهات والوفد المرافق له .

وفي الاجتماع الذي حضره كل من السفير والقنصل العام البريطاني في العراق واقليم كوردستان ، جرى التباحث حول اخر مستجدات الحرب ضد الإرهاب، ومواجهة مخاطر تنظيم داعش، والانتخابات، والوضع الداخلي لاقليم كوردستان، وعلاقات اربيل و بغداد، و الهجرة غير الشرعية الى بريطانيا، ومكافحة المواد المخدرة.

واكد الجانبان على اهمية التعاون المشترك بين بريطانيا واقليم كوردستان والعراق لتقليل الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، واتفقا في الرأي على أن التعاون ضروري من اجل مكافحة المخدرات، ولذلك يجب اتخاذ الخطوات اللازمة، وفي هذا الصدد جرى الحديث على مذكرة تفاهم سيتم توقيعها بين حكومة الإقليم والحكومة البريطانية.

وحول الاوضاع الداخلية في اقليم كوردستان اتفق الجانبان في الرأي على اهمية تعزيز وحدة الموقف ووحدة الصف الداخلي واجراء الانتخابات .

وحول الانتخابات اكد نيجيرفان بارزاني ان إقليم كوردستان ملتزم باجراء الانتخابات وشرعية اقليم كوردستان تُستمد من الانتخابات .

وفي محور اخر من الاجتماع جرى التباحث حول الوضع في المنطقة بشكل عام .

وفي السياق التقى الرئيس نيجيرفان بارزاني بالقنصل العام الأمريكي الجديد في إقليم كوردستان مارك سترو، وإلى جانب الترحيب بمقدمه، عبر عن أمله له بالنجاح وأبدى كل المساندة لإنجاح مهامه.

وأكد الرئيس، رغبة إقليم كوردستان في تطوير علاقاته مع أمريكا.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن سعادته بمباشرته مهامه الجديدة، أكد القنصل العام الأمريكي الجديد التزام بلاده بتطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

الأوضاع في المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر من اللقاء، وفقا لبيان رئاسي.