نيجيرفان بارزاني: سأبقى داعماً لنضال المرأة ومشاركتها الفعالة في جميع مجالات الحياة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، دعمه لنضال المرأة وحماية حقوقها.

جاء ذلك خلال رسالة لرئيس الاقليم موجهة المؤتمر التاسع لاتحاد نساء كوردستان.

وقال بارزاني: بهذه المناسبة أؤكد لاتحاد نساء كوردستان انني دائمًا سأبقى داعماً لنضال المرأة من أجل المساواة وحماية حقوقها وضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع مجالات الحياة.

وأضاف: "آمل أن يستمر اتحاد نساء كوردستان، كمنظمة نسائية رائدة وحيوية، في أن يكون أكثر نجاحًا في حماية حقوق المرأة والدفاع عنها وتطوير مهارات وقدرات المرأة في جميع المجالات".