نيجيرفان بارزاني: سوريا أمام فرصة تاريخية للتعافي.. وندعم وحدتها وصون حقوق جميع مكوناتها

شفق نيوز- دمشق

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، دعم الإقليم لسوريا "المستقرة والموحدة"، معتبراً أن البلاد تقف أمام "فرصة تاريخية" للتعافي وإعادة البناء، وذلك عقب زيارته إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال بارزاني، في منشور عبر منصة "إكس"، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه لبّى دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة.

وأضاف أن سوريا، "بعد سنوات طويلة من المعاناة، تقف اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار"، معرباً عن ثقته برؤية الرئيس الشرع، ومؤكداً إيمانه بقدرة سوريا، في ظل قيادته، على المضي نحو مزيد من الاستقرار والازدهار، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها.

وشدد على دعم إقليم كوردستان لـ"سوريا مستقرة وموحدة تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية"، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الرئيس السوري تناولت أيضاً أهمية دور سوريا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد بارزاني أن سوريا والعراق وإقليم كوردستان تجمعها مصالح مشتركة بحكم الجوار، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب الجانبين.