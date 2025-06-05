نيجيرفان بارزاني: سنواصل الدفاع عن حقوق الكورد بإجراءات دستورية

شفق نيوز/ تعهد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، بمواصلة الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة.

وتقدم بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"أجمل وأحر التهاني لجميع المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم"، بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وشدد في هذه المناسبة، على "التمسك بمعاني ودلالات العيد المتمثلة في التضحية والتراحم والتصالح"، مجدداً الدعوة إلى "تعزيز روح التفاهم والتعاون والعمل المشترك لتجاوز المشكلات والتحديات وترسيخ أسس العدالة وضمان حياة لائقة لجميع المواطنين".

وأضاف: "يجب حل مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان من خلال الحوار والتفاهم، على أساس الدستور والقوانين والاتفاقيات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد"، مؤكداً: "سنستمر في الدفاع عن حقوقهم، وسنتخذ جميع الإجراءات الدستورية اللازمة في هذا السياق".

وأعرب نيجيرفان بارزاني، عن أمله في أن تصبح هذه المناسبة "حافزاً جديداً لإعلاء صوت المنطق والمسؤولية المشتركة، بشكل يضمن مستقبلاً أفضل لجميع مكونات العراق".