نيجيرفان بارزاني: سنبذل كل جهد لضمان نجاح عملية التصويت والانتخابات

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، القنصل العام لمملكة هولندا في الإقليم جاكو بيريندز.

ونقلت رئاسة الإقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان رئيس الاقليم أعرب خلال اللقاء، عن امتنانه لدور ومسؤولية القنصل العام الهولندي خلال عمله في إقليم كوردستان وجهوده في تعزيز العلاقات بين بلاده والإقليم، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه أعرب القنصل العام الهولندي عن سعادته بالعمل في إقليم كوردستان، وشكر نيجيرفان بارزاني على تعاون ودعم الأطراف المعنية في الإقليم، وجدد رغبة بلاده في تعزيز التعاون والعلاقات مع كوردستان في كافة المجالات.

وكانت الانتخابات البرلمانية الكوردستانية محورا آخر للاجتماع، حيث أكد نيجيرفان بارزاني أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لضمان إجراء عملية التصويت والانتخابات بنجاح، فيما أشاد القنصل العام الهولندي برئيس إقليم كوردستان وجهوده في إجراء الانتخابات وإنجاحها.