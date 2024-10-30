نيجيرفان بارزاني: سعداء بالحلول السلمية للمسألة الكوردية بتركيا ووضعنا في العراق يختلف

شفق نيوز/ رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، بالتطورات السياسية حول القضية الكوردية في تركيا.

قال بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "ميري": "‏منذ تسنم الحكومة التركية الحالية مهامها حصلت العديد من التطورات في المسألة الكوردية ونحن في إقليم كوردستان سنكون سعداء إذا حصلت عملية سلام في تركيا".

ولفت إلى أن "حلّ المسألة الكوردية لا يساعد تركيا فقط بل يساعد المنطقة عموماً لذا يجب منع محاولات إفشال هذه العملية وما حصل في أنقرة من هجوم كان لإفشال هذه الجهود".

‏واعتبر بارزاني أن "حزب العمال الكوردستاني يمثل مشكلة كبيرة ليس لتركيا فقط بل لنا نحن أيضاً، لأنه لا يحسب أي حساب لمؤسسات الإقليم ويجب عليه ترك هذه الممارسات إذا كان يريد أن يكون داعماً للسلام في تركيا ويجب عليه أن ينتهج سياسة جديدة".

ونبّه بارزاني إلى أن "‏المسألة الكوردية في العراق تختلف عما موجود في تركيا وسوريا وإيران، ونحن ندعم إيجاد حل لهذه المسألة ضمن هذه الدول".

وأكد "‏نحن ندعم حلّ المشاكل عبر الحوار والتفاوض ولا نعتقد أن السلاح والعمليات العسكرية سيحلان المشاكل".