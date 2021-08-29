سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني: زيارة ماكرون المهمة دعم للعملية الديمقراطية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-29T15:54:20+0000
نيجيرفان بارزاني: زيارة ماكرون المهمة دعم للعملية الديمقراطية في العراق

شفق نيوز/ وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق بأنها "مهمة" وتدعم العملية الديمقراطية في العراق.  

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع الرئيس الفرنسي الذي يزور اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "سعداء اليوم اننا في اربيل نستقبل الرئيس ماكرون"، مضيفاً"باسم شعب كوردستان نرحب بحفاوة بقدومكم الى كوردستان والعراق".

وأضاف بارزاني، "تباحثنا اليوم الاوضاع الامنية والسياسية في العراق واقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة، وتبادلنا الاراء حول المستقبل"، مبيناً أنهما "تباحثا أيضاُ في تطوير العلاقات ودعم فرنسا للإقليم والعراق بمحاربة الارهاب".

وبين أن مسؤولي الاقليم "ينظرون بأهمية الى هذه الزيارة"، مخاطباً الرئيس الفرنسي بالقول "كان لديكم دوراً رئيسياً في جمع القادة وانجاح قمة بغداد ونشكركم على هذا الجهد".

وأعرب بارزاني، عن امله  في أن "تعالج مشاكل العراق والمنطقة"، معرباً عن شكره الى الرئيس ماكرون "لدوره في معالجة التوترات بين الاقليم وبغداد في عام 2017".

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على راس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار اربيل والموصل اليوم الاحد.

related

نيجيرفان بارزاني: مازلنا بحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية ونتطلع لعمل مشترك مع فرنسا

Date: 2021-08-29 15:57:20
نيجيرفان بارزاني: مازلنا بحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية ونتطلع لعمل مشترك مع فرنسا

ماكرون: مشتركات عدة بين الشعبين الفرنسي والكوردي وطمأنت بارزاني بالعمل على عدم عودة داعش

Date: 2021-08-29 16:00:26
ماكرون: مشتركات عدة بين الشعبين الفرنسي والكوردي وطمأنت بارزاني بالعمل على عدم عودة داعش

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2020-09-02 08:00:23
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

رئيس اقليم كوردستان يعلن المحاور التي ناقشها مع ماكرون خلال لقاء الاليزيه

Date: 2021-03-30 13:40:19
رئيس اقليم كوردستان يعلن المحاور التي ناقشها مع ماكرون خلال لقاء الاليزيه

رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الفرنسي في الإليزيه

Date: 2019-07-10 18:22:37
رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الرئيس الفرنسي في الإليزيه

بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا

Date: 2021-03-30 17:33:52
بالصور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي وزير خارجية فرنسا

نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

Date: 2019-11-12 11:03:27
نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو

Date: 2019-12-05 10:39:19
القائد العام لقوات بيشمركة اقليم كوردستان يعلق على هجوم كولجو