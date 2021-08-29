نيجيرفان بارزاني: زيارة ماكرون المهمة دعم للعملية الديمقراطية في العراق

شفق نيوز/ وصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى العراق بأنها "مهمة" وتدعم العملية الديمقراطية في العراق.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع الرئيس الفرنسي الذي يزور اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "سعداء اليوم اننا في اربيل نستقبل الرئيس ماكرون"، مضيفاً"باسم شعب كوردستان نرحب بحفاوة بقدومكم الى كوردستان والعراق".

وأضاف بارزاني، "تباحثنا اليوم الاوضاع الامنية والسياسية في العراق واقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة، وتبادلنا الاراء حول المستقبل"، مبيناً أنهما "تباحثا أيضاُ في تطوير العلاقات ودعم فرنسا للإقليم والعراق بمحاربة الارهاب".

وبين أن مسؤولي الاقليم "ينظرون بأهمية الى هذه الزيارة"، مخاطباً الرئيس الفرنسي بالقول "كان لديكم دوراً رئيسياً في جمع القادة وانجاح قمة بغداد ونشكركم على هذا الجهد".

وأعرب بارزاني، عن امله في أن "تعالج مشاكل العراق والمنطقة"، معرباً عن شكره الى الرئيس ماكرون "لدوره في معالجة التوترات بين الاقليم وبغداد في عام 2017".

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على راس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار اربيل والموصل اليوم الاحد.