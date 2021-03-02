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نيجيرفان بارزاني: زيارة البابا ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T13:36:16+0000
نيجيرفان بارزاني: زيارة البابا ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بعد ظهر اليوم الثلاثاء نزار الخيرالله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية، رئيس اللجنة العليا للاستعدادات لزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى العراق وإقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان الخيرالله قدم نبذة عن الاستعدادات وبرنامج الزيارة للرئيس نيجيرفان بارزاني، وعبر عن ارتياحه للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان مؤكداً أن الإجراءات في العراق وإقليم كوردستان تمت كما هو متفق عليه ومخطط له مع الفاتيكان، والجانبان يواصلان التنسيق والتواصل بينهما بهذا الخصوص.

من جانبه، وصف بارزاني زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان بالتاريخية والتي ستكون لها أصداء عالمية، كما أشاد بجهود الخيرالله وبارك التعاون والتنسيق بين فريقي التحضير للزيارة في أربيل وبغداد.

وأشار رئيس إقليم كوردستان إلى رسالة وأهمية زيارة قداسة البابا إلى العراق وإقليم كوردستان التي ستفتح باباً عالمياً أوسع في وجه العراق وإقليم كوردستان، وهي مبعث ارتياح لكل المكونات، وفرصة لتعميق ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر بين المكونات كافة.

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