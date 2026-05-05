نيجيرفان بارزاني: رواتب اقليم كوردستان "استحقاق" كباقي العراقيين وعلاقتنا مع الحلبوسي مثمرة

شفق نيوز - بغداد

شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، على ضرورة صرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم على غرار أقرانهم في باقي مناطق ومدن العراق.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين عقب لقائه الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في اليوم الثاني من جولته في الزيارة التي يجريها إلى العاصمة بغداد.

وقال في تصريحه، إن من حق المواطنين في الاقليم الحصول على مرتباتهم الشهرية كباقي العراقيين، مؤكداً أن هذا الأمر من ضمن أولويات الزيارة التي يجريها إلى بغداد.

وفيما يخص لقائه رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي بعد توتر العلاقات بينه وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صرّح الرئيس الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس الحزب الديمقراطي، بأنه "اتفقنا مع الحلبوسي على فتح صفحة جديدة، ولقاؤنا معه كان مثمراً للغاية، ووجهنا له دعوة لزيارة إقليم كوردستان"، مشيرا إلى أن اللقاء لم يقتصر عليه فحسب، بل شمل المجلس السياسي للقوى السنية في العراق.

من جانبه وصف قيس الخزعلي زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني بأنها "مهمة" للغاية، وهي تعرب عن حسن نية الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة.

وأضاف أن الرئيس نيجيرفان بارزاني يؤدي دوراً ايجابياً في العملية السياسية، و ينجح دائما في إيجاد نقاط التقارب بين اربيل وبغداد.

وفي سياق متصل ذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني والخزعلي بحثا في الاجتماع الأوضاع السياسية للبلد وعملية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها وآثارها على العراق.

وأوضح البيان، أن الجانبين أكدا على أهمية التفاهم المشترك لحل المشاكل ومواصلة التعاون بين القوى السياسية لتجاوز العقبات من أجل حماية المصالح العليا للبلد وجميع مكوناته.