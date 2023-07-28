نيجيرفان بارزاني: ذكرى عاشوراء تمجيد لقيم التضحية من اجل احقاق الحق

شفق نيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ذكرى عاشوراء بأنها تبجيل لمبدأ اللاعنف والتسامح.

وكتب بارزاني في تغريدة نشرها على صفحته في موقع (X) تويتر سابقا أن "‏ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) وذكرى العاشوراء المؤلمة، تمجيد لقيم التضحية والنضال من أجل إحقاق الحق، وتبجيل لمبادئ اللاعنف والتسامح والأخوة. ستبقى هذه الذكرى وقيمها النبيلة رمزا للبشرية وشعاع الامل للمظلومين والمضطهدين في كل مكان وزمان".