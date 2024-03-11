نيجيرفان بارزاني في ذكرى 11 آذار: لنطبق الدستور والنظام ونحفظ الحقوق

شفق نيوز/ عد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ذكرى "اتفاقية 11 آذار" فرصة للتفاهم المشترك بين الأطراف السياسية وحماية الكيان الفيدرالي للإقليم، مشددا على ضرورة تطبيق الدستور والنظام الاتحادي وحفظ حقوق جميع مكونات العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان صدر بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 آذار، ورد الى وكالة شفق نيوز، "نحيي اليوم الذكرى الرابعة والخمسين المجيدة للتوقيع على اتفاقية 11 آذار 1970، التي أبرمت بين السلطة العراقية آنذاك وثورة أيلول العظيمة بقيادة البارزاني الخالد"، مبينا أن "هذه الاتفاقية كانت انعطافة مصيرية والوثيقة الرسمية الأولى في التاريخ المعاصر".

وأضاف، أن "ثمرة نضال وتضحيات شعب كوردستان التي أرغمت الحكومة العراقية على الإقرار بجزء من الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، كانت وأصبحت الأساس لكل مكاسب شعب كوردستان التي تلتها".

وتابع، "في هذه الذكرى، نذكّر الجميع بتاريخ الدولة العراقية المتخم بالمآسي والخسائر التي ألحقها بهذا البلد منطق القوة وفكر وسياسة الإنكار لحقوق شعب كوردستان ومكونات العراق عموماً. فقد جلب تراجع السلطات العراقية حينها عن الاتفاقية الحرب والدمار والكوارث وعدم الاستقرار المستمر للعراق وشعوبه، ولا تزال تداعيات ذلك التراجع مستمرة إلى يومنا هذا".

وأكد "لنتخذ في إقليم كوردستان من هذه الذكرى فرصة للتفاهم المشترك بين الأطراف السياسية لتجاوز المشاكل والخلافات ونواجه معاً التحديات ونحمي مكاسبنا وحقوقنا الدستورية والكيان الفيدرالي لإقليم كوردستان، ولنستق في العراق العبر والدروس من ماضي وتاريخ البلد المثقل بالآلام، ونطبق الدستور والنظام الاتحادي ونحفظ حقوق جميع شعوب ومكونات العراق، ولنمضي نحو المستقبل برؤية مشتركة".

تحية لذكرى اتفاقية 11 آذار، وسلاماً للأرواح الطاهرة للشهداء.