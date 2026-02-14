نيجيرفان بارزاني: دور كوردستان كان مساعدا بحل مشاكل سوريا

شفق نيوز- ميونخ

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت، أن دور إقليم كوردستان كان مساعداً بحل المشاكل في سوريا، معرباً عن أمله تطبيق الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ودمشق.

وقال نيجيرفان بارزاني في حديث للصحافيين على هامش مؤتمر ميونخ، إن "دور إقليم كوردستان بشكل عام كان دوراً مساعد لحل المشاكل في سوريا، ويمكننا القول في المحصلة إن هناك اتفاقاً بين الجانبين، وما نأمل له في الوقت الحالي هو تطبيق هذه الاتفاقية".

وأشار إلى أن "دور الدول الأوروبية داعم ويريدون أن يعم الاستقرار على المنطقة بشكل عام وفي سوريا والعراق بشكل خاص".

وأكد نيجيرفان بارزاني أنه هو والزعيم مسعود بارزاني بذلا كل ما بوسعهما لدعم "روجآفا"، مبيناً "نحن سعداء جداً بانتهاء الحرب، ونأمل أن يطبق الاتفاق ليعم الاستقرار وتتقدم البلاد".

ولفت إلى أنه لم يلتق بقائد "قسد" مظلوم عبدي، لكنه قال إن "اجتماعات مؤتمر ميونخ ستستمر يوم غد أيضاً، ومن الممكن أن التقي به بعد ذلك".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بحث في وقت سابق من اليوم السبت، مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الملف السوري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ووصل رئيس إقليم كوردستان، مساء أمس أول الخميس، إلى ألمانيا، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وعن جدول أعمال الزيارة، قالت رئاسة الاقليم، إنه خلال انعقاد المؤتمر، سيجري الرئيس نيجيرفان بارزاني مجموعة لقاءات واجتماعات مع قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركة في المؤتمر، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان والتطورات في المنطقة عموماً.

ويعدّ مؤتمر ميونخ للأمن، الذي يعقد سنوياً بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء وكبار مسؤولي الدول، فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بمواضيع الأمن والاستقرار والمشاكل العالمية وبحث سبل إيجاد الحلول للمشاكل والتعقيدات.

ويستمر مؤتمر ميونيخ للأمن لليوم الثاني بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة و100 وزير، مع التركيز على مستقبل الأمن الأوروبي والتحولات الدولية.