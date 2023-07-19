نيجيرفان بارزاني: داعش ما زال يشكل خطرا والتحالف الدولي يجب أن يستمر

شفق نيوز/ حذّر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، من أن تنظيم داعش ما زال يشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة استمرار وجود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وتابعته وكالة شفق نيوز "اجتماعنا كان جيداً وتحدثنا خلاله عن الحرب ضد داعش".

وأضاف "داعش ما زال يشكل خطراً على أمن المنطقة، لذلك يجب استمرار دول التحالف الدولي وفرنسا في مساعدتنا لمكافحة الإرهاب".

وتابع بارزاني "شكرّنا فرنسا على دعمها المستمر، وشعب كوردستان لن ينسى أبداً المساعدات التي قدمتها فرنسا للإقليم".

وكان وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو، قد وصل مساء يوم الاربعاء الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبدأ فور وصوله اجتماعاً مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر ايضا ان يلتقي الوزير الفرنسي بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني ايضا خلال هذه الزيارة.

وتأتي زيارة وزير الجيوش الفرنسية بعد زيارته العاصمة بغداد صباح اليوم الاربعاء والاجتماع مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.