نيجيرفان بارزاني: إدارة ترمب تمثل فرصة بالنسبة لنا

شفق نيوز- أربيل

قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمثل "فرصة بالنسبة لنا".

وقال بارزاني في جلسة حوار خلال ملتقى الشرق الأوسط (ميري) المنعقد في أربيل، وحضرتها وكالة شفق نيوز: "نحن نرى أن لدينا علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، ونحن ندعم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو الفرص ونحو الاستقرار في المنطقة والاستقرار في غزة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ساعدتنا في الكثير من الأوقات العصيبة، ونحن واجهنا تنظيم داعش بمساعدة الولايات المتحدة، وكان دورهم دوراً مساعداً لقوات البيشمركة"، مبينا "نحن نرى أن إدارة ترمب تمثل فرصة بالنسبة لنا".