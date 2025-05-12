نيجيرفان بارزاني حول قرار حزب العمال: خطوة لتعزيز التعايش والاستقرار في المنطقة

شفق نيوز/ رحّب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكوردستاني بحل نفسه ونزع سلاحه، معتبراً ذلك خطوة لتعزيز التعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.

وقال بارزاني في رسالة ورد لوكالة شفق نيوز "نرحب بقرار حزب العمال الكوردستاني (PKK) بحلّ نفسه والتخلي عن السلاح، واستجابته لنداء السيد عبد الله أوجلان، ونعدّ هذه الخطوة تحوّلاً مصيرياً من شأنه أن يفتح صفحة جديدة في المنطقة".

وأضاف "نعتبر هذا القرار دليلاً على نضج سياسي، وخطوة تفسح المجال لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا والمنطقة بأسرها".

وأكد بارزاني "لقد حان الوقت لأن تتعامل جميع الأطراف المعنية مع هذه الخطوة المهمة كخطوة ضرورية أخرى، وأن تستجيب لها بشكل إيجابي. إذ تمثل هذه المبادرة أرضية مناسبة للسلام الشامل والدائم، وتؤسس لنهاية عقد من العنف والمعاناة، وتدفع بالمنطقة نحو أفق جديد من التقدم والاستقرار".

وتابع رئيس الإقليم "وفي الوقت ذاته، نثمن عالياً دور الرئيس أردوغان في دعمه لهذه المساعي، ونؤكد مجدداً أن إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، يدعم كل الجهود السلمية الرامية إلى معالجة الخلافات بروح الحوار، ونأمل أن تشكل هذه المبادرة التاريخية نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التفاهم".

واعلن بارزاني عن "استعدادنا الكامل لمواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل إنجاح هذه الفرصة التاريخية".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن حزب العمال الكوردستاني حلّ نفسه وإنهاء الصراع المسلح، بعد حرب دامت 40 عاماً مع تركيا.

ونقلت وكالة "فرات" للأنباء، المقربة من الحزب تفاصيل بيان صادر عنهم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا"، مضيفة أن "العلاقات التركية الكوردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

وأضاف البيان، أن "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكوردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الديمقراطية الكوردية وضمان تشكيل أمة كوردية ديمقراطية".

وأشار إلى أن "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".

وبعد أربعة عقود من حرب أودت بأرواح أربعين ألف شخص، جاء قرار الحزب استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان أطلقها في شباط/ فبراير الماضي بنزع السلاح.

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.