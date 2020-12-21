نيجيرفان بارزاني: حل مشاكل أربيل - بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن حل مشاكل أربيل - بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق، فيما عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن مساندة المنظمة الاممية للحوار بين الطرفين.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وبحسب البيان فقد أكدت بلاسخارت على أن العلاقات الجيدة بين أربيل وبغداد تصب في مصلحة العراق كله، كما عبرت عن مساندة الأمم المتحدة للحوار بين الطرفين، آملة أن يتمكنا من حل مشاكلهما.

وخلال الاجتماع، وإلى جانب التعبير عن الشكر والتقدير لدور الأمم المتحدة المهم في العراق، عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن تواصل تحفيز أربيل وبغداد لإنجاح الحوار وتقديم العون والمساعدة في حل المشاكل بينهما، وفق البيان.

وشدد بارزاني على أن الحل النهائي والشامل لمشاكل أربيل- بغداد هو المفتاح لاستقرار العراق والتعايش، وأنه مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الصعبة للبلد والتحديات التي تواجهه ينبغي علی السلطات والأطراف العراقية أن تتعامل بروح المسؤولية مع الوضع وتعمل على حل المشاكل على أساس الدستور وأن تنفذ الاتفاقات.

واشار البيان إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية للعراق، ومواجهة الإرهاب ومهام التحالف الدولي في العراق والانتخابات القادمة في البلاد وتطورات المنطقة عموماً ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع.