نيجيرفان بارزاني: حزب العمال وراء حرائق أربيل وكركوك ولا دليل على تورط الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، موقفه حول إعلان وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان القبض على المتورطين في حوادث الحرائق التي اندلعت في أربيل وكركوك.

وأكد بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة النمساوية فيينا التي يزورها حاليا، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن التحقيقات واعتقال المتهمين لم تكن عملاً أحادياً، بل كانت نتيجة تعاون مشترك بين إقليم كوردستان وبغداد.

وأوضح، أن نتائج التحقيقات أظهرت تورط حزب العمال الكوردستاني في هذه الأعمال، مشيراً إلى عدم وجود أي دليل يربط الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب بهذه الأفعال.

وأشاد بارزاني بالتنسيق الوثيق بين السلطات في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما دعا رئيس الاقليم، إلى ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح بارزاني، أن "التقارير التي تم التوصل إليها من خلال التحقيقات المشتركة بين الجهات الأمنية في بغداد وإقليم كوردستان أثبتت أن حزب العمال هو من يقف وراء هذه الهجمات، ولا يوجد أي دليل على مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذه الهجمات."

يذكر أن الحرائق التي اندلعت في محافظات أربيل وكركوك قد تسببت في أضرار كبيرة، ما استدعى تكثيف الجهود لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.