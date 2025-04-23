‏نيجيرفان بارزاني: أجريت مناقشات مثمرة مع وزير الخارجية الفرنسي حول كوردستان والعراق والمنطقة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إجراء مناقشات مثمرة مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حول كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الفرنسي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز: "سعيد جداً باستقبال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء اليوم في مدينة أربيل، الذي حضر هذه الزيارة في إطار زيارته إلى العراق".

وتابع: "قمنا بمناقشة العديد من المسائل المهمة حول الوضع في العراق والوضع في المنطقة بشكل عام"، لافتاً إلى أنه "قمنا بمناقشة مثمرة حول العلاقات الفرنسية مع إقليم كوردستان والعراق".

وأكمل بالقول: "‏نحن نثمن العلاقات التاريخية مع فرنسا ونؤكد على التزامنا بتعزيز العلاقات وتوسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في تعزيز الأمن والاستقرار والعلاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها".

وختم بالقول: "نجدد شكرنا لفرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، على الدعم المتواصل والمستمر للعراق وإقليم كوردستان، وخاصة في الأوقات العصيبة، وتطلعنا إلى العلاقات الثنائية من أجل استقرار وأمن المنطقة".

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي: "أنا سعيد بالزيارة إلى إقليم كوردستان واللقاءات التي أجرتها في الإقليم"، مؤكداً أن "هذه الزيارة شاهدة على الصداقة بين الشعب الكوردي والشعب الفرنسي، ومنذ سنوات كثيرة لدينا علاقات قوية وطيدة".

وتابع: "‏خلال الحرب على داعش علاقتنا أصبحت أقوى حيث أن قواتنا قاتلت مع القوات الكوردية، و‏نحن نؤكد على الدعم فرنسا للعراق اقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، بارو، وصل إلى مطار أبيل، وكان في استقباله سفين دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف أنه، من المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي، اجتماعات مع القادة في كوردستان.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، وعقد مؤتمر صحفي مع نظيرفؤاد حسين، وعبر عن دعم بلاده للعراق بشأن ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، وأشار إلى أهمية استمرار الدعم اقتصادياً وتنميته خلال السنوات المقبلة.