نيجيرفان بارزاني: ثورة أيلول اندلعت بفترة صعبة وأصبحت الهوية والأساس للكورد

شفق نيوز - أربيل

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، إلى التمسك بأهداف ومبادئ ثورة أيلول من أجل إيصال شعب كوردستان الى بر الأمان.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة ايلول التي وصفها الرئيس نيجيرفان بارزاني بأنها "الثورة العظيمة".

وأضاف أنه "نستذكر بهذه المناسبة قائد الثورة وشعب كوردستان بارزاني الخالد وجميع القادة الشجعان والمخلصين والبيشمركة في كوردستان، بأنهم كانوا المشاركين والشركاء في الثورة".

وأشار رئيس اقليم كوردستان، إلى أن هذه الثورة "اندلعت في فترة معقدة وصعبة، كان الشعب الكوردي فيها مُضطهدًا ومُحرَمًا من كل جانب، وأصبحت هي الهوية والأساس للوعي الوطني والقومي وأعطت روحًا جديدة للكورد وقيامهم وتصديهم".

وذكر أن "الثورة أصبحت مظلة لجميع فئات الشعب وصوتًا للحقيقة والشجاعة وصرخة من أجل حقوق وحرية شعب كوردستان أمام العالم بأسره واظهرته كشعب حي يحب السلام".

وقال نيجيرفان بارزاني إنه "في هذه المناسبة، نؤكد على أهداف الثورة ومبادئها وقيمها السامية في الحرية والديمقراطية والوحدة وتقبل الآخر والتسامح والسلام".

واختتم رئيس الاقليم بيانه قائلا "وكما كانت ثورة أيلول ثورة جميع مكونات كوردستان، فقد ناضل الجميع وضحوا من أجل هدف واحد، واليوم علينا أن نعمل سوية لحماية حقوقنا و مكتسباتنا لكي نوصل شعبنا وبلادنا إلى بر الأمان".