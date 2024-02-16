نيجيرفان بارزاني: تنفيذ الاتفاق بين بغداد وكوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار سيساعد الإيزيديين

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة أثناء لقائه بوزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، بأن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار سيساعد الإيزيديين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الألماني توبيس ليندنر".

وأضاف المكتب في بيانه، أن "الجانبين أكدا على أهمية تطوير العلاقات الألمانية مع العراق وإقليم كوردستان وتوسيع التعاون بين البلدين. واتفقا على أن الاستقرار الأمني والسياسي في العراق وإقليم كوردستان مهم للمنطقة بأكملها".

وبحسب البيان شدد وزير الخارجية الالماني على ان "بلاده تولي أهمية كبيرة للوضع في العراق وستواصل دعم العراق وإقليم كوردستان".

وبدوره، عبّر بارزاني عن شكره لـ"ألمانيا على دعمها المستمر للعراق وإقليم كوردستان، وأشاد بدور القوات الألمانية في التحالف الدولي ضد داعش".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين على ضرورة تحسين الوضع في سنجار والإيزيديين. وفي هذا الصدد، أكد نيجيرفان بارزاني، أن تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار سيساعد الإيزيديين على العودة إلى سنجار وإعادة إعمارها".

وكان الوضع الداخلي والانتخابات في إقليم كوردستان محورا آخر للاجتماع. وأكد بارزاني أن "إقليم كوردستان ملتزم بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".