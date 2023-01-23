نيجيرفان بارزاني يطلق خطة ثورية لإعادة تعريف الشعب الكوردي ونظام التعليم

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، إلى إبراز المساهمات الكوردية في الميادين الثقافية والفكرية والأدبية، بعد أن طغت صورة المحارب الشجاع للمتلقي عن الشعب الكوردي، والتي انتقلت عبر المستشرقين الأجانب.

جاء ذلك في كلمة له، خلال حفل نظمته الأكاديمية الكوردية وجامعة صلاح الدين ومحافظة أربيل لتكريم الباحث الكوردي الدكتور فرياد فاضل عمر.

وقال بارزاني في كلمة في الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين والمثقفين من إقليم كوردستان، "يسعدني أن أحضر حفل اليوم لتكريم أحد العلماء البارزين من شعبنا الذي قدم خدمة عظيمة للغة والأدب والتاريخ الكوردي، إن تكريم قدرات ومواهب ومنتجات كل من علمائنا ومخترعينا هو تكريم لهوية وتاريخ شعبنا، ووفاء لكل جهود وجهود أبناء الوطن الأوفياء الذين قدموا خدمة شعوبهم ووطنهم في أي مجال وأينما كانوا".

وقال ايضاً "بهذه المناسبة أود أن أهنئ جامعة صلاح الدين على منحها الدكتوراه الفخرية للدكتور فرياد فاضل عن خدماته، إن الدكتور فرياد من الأسماء البارزة الذي خدم شعبه ووطنه، لأكثر من نصف قرن، وواصل الحفاظ وخدمة لغة وثقافة وتاريخ شعبنا من خلال الشعر والمقالات والبحث العلمي والأكاديمي والتدريس والترجمة والمشاريع الثقافية".

وتابع بارزاني حديثه عن الدكتور فرياد، "بينما كان لا يزال طالبًا جامعيًا، جعل الحفاظ على لغة وثقافة وتاريخ كوردستان وخدمتهما هدفه الرئيسي وعمل باستمرار في هذا المجال، بعد أن أكمل تعليمه العالي وحصوله على الدكتوراه في ألمانيا، أسس معهد الدراسات الكوردية في جامعة آزاد في برلين، والذي يخدم لغتنا وآدابنا وتاريخنا لأكثر من 33 عامًا".

وأضاف "بالإضافة إلى التبرع بـ 44 كتابًا للمكتبة الكوردية، كان الدكتور فرياد أيضًا جسرًا قويًا للتواصل لتقديم أفكار أمتنا إلى العالم الخارجي، وخاصة للمجتمع الغربي، هذا بالإضافة إلى القاموس الأكاديمي الكوردي باللغتين الكوردية واللهجة السورانية، والقاموس الكوردي الألماني والقواعد الكردية باللغة الألمانية والعديد من الأعمال اللغوية المهمة الأخرى، كما قام بترجمة تحفة أحمدي خاني، مام وزين، وديوان نالي، وقصائد جوران، وقصائد الشيخ نوري شيخ صالح إلى الألمانية والإنجليزية. والتعريف بالصورة الحقيقية للشعب الكوردي في عقول وضمائر شعوب العالم. شعب له لغة حية وأدب رفيع وثقافة غنية بالقيم الجمالية والإنسانية".

ولفت إلى أن "صورة الكورد والشعب الكوردي انتقلت في السابق إلى الدول الأخرى فقط من خلال المستشرقين الأجانب وعلمائنا. في أحسن الأحوال، أعطونا صورة محارب شجاع. صورة غير مكتملة لهويتنا وتاريخنا، لذلك، من المهم محو الصور السابقة من أذهان العالم الخارجي، حتى يتمكنوا من رؤية صورتنا الحقيقية من خلال نقل أفكارنا وأدبنا وثقافتنا. يجب على العالم الخارجي أن يرى ويقرأ الفكر الكوردي، وهو واجب علماء شعبنا وأكاديميين ومثقفين. من المهم لهذه المهمة أن يكون لديك مؤسسات فعالة، تتكون من أشخاص مؤهلين وقادرين وذوي خبرة، في الداخل والخارج على حد سواء".

وفي محور آخر، قال رئيس إقليم كوردستان "نحن نعيش اليوم في عصر لا يوجد فيه سلاح فعال مثل العلم والمعرفة من أجل بقائنا وحمايتنا وقوتنا، يعتمد بقاء أي دولة في العالم وتقدمها على مستوى الإنتاجية والقدرة الإبداعية لأبنائها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأساليب علمية وحديثة، لذلك، فإن العلماء والمخترعين والموهوبين رصيد مهم لأمتنا وبلدنا".

وقال رئيس إقليم كوردستان، إن اللغة هي الدعامة الأساسية لهوية الأمم ويجب أن ننظر إليها من هذا المنظور. يجب أن يُنظر إلى العلم أيضًا على أنه قيمة مهمة. لا ينبغي أن يكون التعليم فقط للحصول على درجات، ولكن أيضًا للحصول على المعرفة ومن أجل تقدم المجتمع وتطوره".