نيجيرفان بارزاني: تفاهم أربيل وبغداد مفتاح الاستقرار في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

وقالت رئاسة الإقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء بحث تطوير العلاقات ومجالات التعاون المشترك بين المملكة المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، ومناقشة الوضع العام في العراق والأوضاع الداخلية والانتخابات البرلمانية الكوردستانية ومباحثات أربيل-بغداد لحل القضايا بينهما.

وشدد الجانبان على أهمية إجراء انتخابات ناجحة لإقليم كوردستان، وتمنيا النجاح لعملية الاقتراع .

كما اتفقا على حل القضايا من خلال الحوار والتفاهم، وفي هذا الصدد، وصف نيجيرفان بارزاني التفاهم المشترك بين أربيل وبغداد بأنه مفتاح الاستقرار في العراق.

و ناقش الجانبان الوضع في الشرق الأوسط وخطر تصاعد التوترات. وفي هذا الصدد، أكدا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتجنب المزيد من توسع الحروب والصراعات وعواقبها.