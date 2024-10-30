‏نيجيرفان بارزاني: العراق يجب إدارته بالتوافق ولا اتفاق مع واشنطن بمعزل مع بغداد

شفق نيوز/ قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إن تعامل بغداد مع أربيل "مركزي للغاية" وليس اتحادياً، مؤكداً على ضرورة إدارة العراق بالتوافق بين جميع الأطراف.

وأشار بارزاني في كلمة له خلال مؤتمر لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث "ميري"، حضرته وكالة شفق نيوز، إلى أن "نحن نقول إن النظام في العراق اتحادي ولكن على أرض الواقع ليس اتحادياً أبداً".

وأضاف "تحدثت عن هذا الأمر مع الأخوة في بغداد بكل صراحة وقلت لهم إن ‏العراق إذا كان يريد الاستقرار فيجب إدارته بالتوافق، وهذا هو مفتاح حلّ المشاكل بين أربيل وبغداد".

وأكد بارزاني: نحن في اقليم كوردستان نتصرف في إطار العراق ولا نتفق مع أميركا بمعزل عن العراق، كما نحن ممتنون لقوات التحالف التي ساعدت العراق وإقليم كوردستان في الأيام الصعبة".

وبشأن التطورات الإقليمية قال بارزاني: "يجب أن يبعد القائد العام للقوات المسلحة العراق عن الصراع في المنطقة، فليس هنالك أي مصلحة للعراق بأن يكون جزءاً منه".

وتطرق رئيس الإقليم لملف النفط، حيث أشار إلى أن "إنتاج برميل النفط في منطقة القيارة (ما بين نينوى وصلاح الدين). تم تحديده بـ 37 دولاراً بينما حددت الجهات المعنية إنتاج النفط في إقليم كوردستان بـ 20 دولاراً".