نيجيرفان بارزاني: أتطلع لزيارة سوريا وأوجلان بعث برسالة سلام الى كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن لقاء مقرر يجمعه مع وفد إيمرالي يوم غد الاثنين، الذي حمل رسالة من زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.

وقال نيجيرفان بارزاني: خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، إن "وفد إيمرالي جاء إلى أربيل وسيذهب إلى السليمانية، ونحن ننتظر فحوى الرسالة ونتوقع أن تكون رسالة سلام".

وأكد رئيس الاقليم، "نحن نتمنى أن نسمع رسالة سلام من أوجلان، ونأمل أن يستجيب حزب العمال لهذه الرسالة".

وعن الشأن السوري ، قال نيجيرفان بارزاني أنه "افتقد قامشلي ودمشق كثيرًا وأتمنى زيارة هذه المدن يومًا ما، وكذلك حلب وعفرين".

وأكد أن "المسألة السورية كانت واحدة من المسائل الرئيسية في جميع اللقاءات"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في سوريا هو مفرح من ناحية سقوط نظام استبدادي".

وأعرب عن أمله من السلطة الحالية في أن "تشرك جميع المكونات في سوريا".

وفي وقت سابق، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إيمرالي برئاسة بروين بولدان، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".

ووفد "إيمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، في سجن إيمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.