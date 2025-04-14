نيجيرفان بارزاني: تشرفت بلقاء صديقي ماكرون وعلاقتنا تشهد تطوراً

شفق نيوز/ علق رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس.

وكتب نيجيرفان بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "تشرفتُ اليوم بلقاء صديقي العزيز، الرئيس ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.. إن علاقتنا مع فرنسا علاقة ثمينة وتشهد باستمرار تطورًا وتعزيزًا".

وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر حول سُبل تعزيز العلاقات بين فرنسا والعراق وإقليم كوردستان، وتناولنا أبرز القضايا الإقليمية.. عبّرتُ عن شكري لماكرون على دعمه الثابت لإقليم كوردستان، ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار في المنطقة".

وعقب اللقاء، أهدى نيجيرفان بارزاني، كتاب "كوردستان حبيبتي" إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

واستقبل ماكرون، ظهر اليوم، نيجيرفان بارزاني، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ووصل نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية.

وذكرت رئاسة الإقليم أن "اللقاء سيبحث العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن جهود مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر أنطاليا بتركيا، حيث عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء والقادة لبحث جملة قضايا.