نيجيرفان بارزاني: تركيا جار مهم للعراق وكوردستان

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن تركيا جار مهم للعراق، مبيناً أن استمرار العلاقة معها يصب في مصلحة مشتركة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني، استقبل ظهر اليوم الاثنين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي لشؤون العلاقات الخارجية زافر سراكايا".

وبين أنه "خلال اللقاء، جرى بحث علاقات إقليم كوردستان والعراق مع تركيا، والأوضاع في المنطقة بشكل عام".

وأوضح أن "الجانبين أكدا على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد نيچيرفان بارزاني بحسب البيان على أن "إقليم كوردستان ينظر إلى تركيا كجار مهم، وأن العلاقات المتينة والمستمرة بين الجانبين تصب في مصلحة مشتركة".

وأعرب بارزاني، عن شكره وتقديره لـ"دور الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في تطوير علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان".

من جانبه، أكد سراكايا رغبة بلاده في "توسيع وتعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان في جميع المجالات"، مثمناً "علاقات الصداقة التي تربط الرئيس نيچيرفان بارزاني بتركيا والدور الإيجابي الذي يضطلع به على مستوى المنطقة".

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالقول إن "اللقاء بحث أيضاً مسار عملية السلام في تركيا وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".