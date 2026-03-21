نيجيرفان بارزاني من "آمد": تحقيق السلام في تركيا "عمل تاريخي" ومصيرنا مشترك

شفق نيوز - آمد (ديار بكر)

وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الجهود المبذولة لتحقيق السلام في تركيا بأنها "عمل تاريخي"، مؤكداً دعم الإقليم الكامل لترسيخ لغة الحوار والتعايش السلمي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بارزاني إلى مدينة آمد (ديار بكر) في تركيا، بمناسبة حلول أعياد "نوروز" ورأس السنة الكوردية، تلاها نيابة عنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، وسط حشود غفيرة من المحتفلين الكورد هناك، وتابعتها وكالة شفق نيوز.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في رسالته: "نتطلع إلى هذه الجهود وإلى المزيد من الخطوات بهذا الصدد"، مبيناً أن "عيد نوروز بالنسبة لنا عيدٌ مميزٌ؛ فهو رمزٌ للنهضة والإرادة للحياة، وتجسيدٌ لآمال شعبٍ لطالما تاق إلى الحرية والتعايش".

وخاطب جموع المحتفلين بالقول: "إن تجمعكم هذا، الذي بات تقليداً سنوياً جميلاً في مدينة آمد، هو بحد ذاته عيد للحياة والجمال، وتعبير حي عن حرص الكورد ورسالتهم في الأخوة وقبول الآخر".

وجدد رئيس الإقليم دعمه المخلص لعملية السلام، قائلاً: "تحقيق السلام في تركيا هو عمل تاريخي يصب في مصلحة الشعبين الكوردي والتركي والمنطقة برمتها"، معتبراً أن "السلام هو السبيل الوحيد الذي يضمن مستقبلاً مشرقاً لأجيالنا القادمة".

ومضى بالقول: "نحن جيران منذ الأزل ومصيرنا مشترك، ومصالحنا لا تتجزأ"، مشدداً على أنه "فقط من خلال التآخي والاستقرار، يمكننا التغلب على التحديات والمساهمة في بناء حياة كريمة تليق بنا جميعاً".

وأثنى نيجيرفان بارزاني على الخطوات التي اتُّخذت حتى الآن في سبيل إنجاح السلام، مردفاً: "إننا ننظر بآمال وتفاؤل إلى هذه الجهود، ونتطلع إلى خطوات إضافية".

وتابع: "نحن في إقليم كوردستان، نؤكد تسخير كامل تعاوننا من أجل إنجاح السلام، وننتظر إنهاء الصراعات وترسيخ دعائم الاستقرار".

واختتم الرئيس نيجيرفان بارزاني رسالته بالقول: "لنعمل معاً لكي يصبح السلام حقيقة دائمية، خاصة في هذه الآونة التي تمر بها المنطقة بصراعات ونزاعات قاسية".