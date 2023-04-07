نيجيرفان بارزاني: تحديد موعد الانتخابات في كوردستان كان بالتشاور مع الأطراف السياسية كافة

شفق نيوز/ صرّح رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بأنه حدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بعد التشاور مع الأطراف السياسية الكوردستانية كافة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مشاركته بمجلس عزاء أحد مقاتلي قوات البيشمركة القدامى، إنه "قبل إصدار المرسوم الإقليمي قامت رئاسة الإقليم بإجراء زيارات الى جميع الاطراف السياسية، واليوم الذي تم فيه تحديد موعد إجراء الانتخابات كان بالمشورة مع جميع الجهات السياسية، وهذا واجبي كرئيس للإقليم"، معرباً عن أمله بأن تكون كل الجهات السياسية متعاونة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأوضح أن الانتخابات هي مسألة قانونية واعتبارية بالنسبة لاقليم كوردستان، ويجب اجراؤها، ولدينا الوقت الكافي لاجرائها في موعدها المحدد.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في نهاية شهر آذار/مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.