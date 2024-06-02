نيجيرفان بارزاني: بإمكاننا مع بغداد بناء دولة قوية مستقرة ومشتركاتنا تفوق خلافاتنا

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، على دور الإقليم كعامل سلام واستقرار في المنطقة، مشيراً في ذات الوقت إلى إمكانية بناء دولة مستقرة وقوية تحظى بمكانتها الصحيحة في المنطقة والعالم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج الدورة السادسة لطلبة الجامعة الامريكية بمحافظة دهوك، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كوردستان القوية تحتاج إلى جيل مليء بالمعرفة"، مشددا على ضرورة أن "تركز الجامعات على خلق جيل من المفكرين ورجال الأعمال والمبتكرين".

وأضاف أن "إقليم كوردستان سيبقى دائما فاعلا للأمن والاستقرار، وسنواصل دعم الجهود لحل القضايا العالقة والتوصل لاتفاق سياسي مع الحكومة الاتحادية في بغداد"، مؤكدا "معًا، يمكننا أن نبني دولة مستقرة وقوية لها مكانها الصحيح في المنطقة والعالم".

وتابع، "نستطيع معاً، بناء بلد يكون له كيانه المستحق في المنطقة، ويتمكن من استغلال ثروته للتطوير والتنمية وتحسين الخدمات وتطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة على أساس المصالح المشتركة"، لافتا الى أن "القواسم المشتركة بيننا أكثر من الخلافات".

وجدد التأكيد على أن "إقليم كوردستان سيبقى دائما عامل سلام واستقرار في المنطقة".