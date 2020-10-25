نيجيرفان بارزاني: بإستطاعتنا الاستفادة من التجربة الهولندية الناجحة في الزراعة

شفق نيوز/ حث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاحد القطاع الخاص في هولندا للإستثمار في القطاع الزراعي بإلاقليم.

جاء ذلك خلال لقائه هانس آكربوم القنصل الهولندي العام في اقليم كوردستان، بحسب ما اعلنه بيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان انه بحثت في اجتماع العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، التعاون بين القطاع الخاص الهولندي وإقليم كوردستان وخاصة في المجال الزراعي، حضور ونشاط الجالية الكوردستانية في هولندا، الأوضاع في إقليم كوردستان والعراق، مخاطر الإرهاب، وباء كوفيد-١٩ وأوضاع المنطقة.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في تقوية علاقاته مع هولندا مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يستطيع الاستفادة من التجربة الهولندية الناجحة وخاصة في مجال الزراعة والدراسة الجامعية، لتطوير القطاع الزراعي، وإلى أن هناك فرصاً وأرضية ملائمة لتطوير الزراعة في إقليم كوردستان يمكن للقطاع الخاص الهولندي أن يستثمر الأموال فيها.

من جهته، تطرق القنصل العام الهولندي الى التعاون مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات، تطرق إلى تعاون القطاعين العام والخاص الهولنديين مع إقليم كوردستان وخاصة في مجال الزراعة مؤكداً أن بلاده تدعم تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان وتوفر لها كل الدعم.

وشغل التباحث حول تعاون هولبندا مع إقليم كوردستان في مجالات تطبيق الإصلاحات وتدريب وتأهيل البيشمركة، علاقات أربيل -بغداد، مستجدات الحرب على الإرهاب والتصدي لداعش، محاور أخرى من الاجتماع.