نيجيرفان بارزاني بمناسبة أعياد الميلاد: كوردستان ملاذ آمن للجميع

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح وحلول السنة الميلادية الجديدة، بأحر التهاني إلى المواطنين المسيحيين في الإقليم والعراق، وإلى مسيحيي العالم أجمع.

وأعرب بارزاني عن أمله، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، في أن يكون عيد الميلاد "آمناً هانئاً تسوده الطمأنينة"، متمنياً للجميع عطلة سعيدة وسنة مليئة بالسعادة والنجاح.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيظل "الوطن والملاذ الآمن للجميع"، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين المسيحيين، والعمل على تعزيز قيم التعددية الدينية والقومية والتعايش بين جميع مكونات المجتمع. كما شدد على أهمية ثقافة التسامح وقبول الآخر في المنطقة.

وختم بارزاني تهنئته قائلاً: "عيد سعيد للجميع، وكل عام وأنتم بخير."