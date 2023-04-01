نيجيرفان بارزاني بعيد "أكيتو" يؤكد على المساواة والتعايش وقبول الآخر ويطمئن المكونات

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الكلدانيين والآشوريين والسريان بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو.

وقال في بيان اليوم، إنه بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو، أتقدم بأحر التهاني إلى الأخوات والإخوة الكلدانيين والآشوريين والسريان في إقليم كوردستان والعراق وكل بقاع العالم، أرجو لهم جميعاً الموفقية وعيداً وعطلة سعيدة وآمنة.

وأضاف أنه في هذه المناسبة، نجدد تأكيدنا على حماية المساواة والحقوق والحريات وتوطيد ثقافة التعايش وقبول الآخر والتسامح بين كل المكونات الدينية والقومية لكوردستان".

وتابع الرئيس بارزاني بالقول: نطمئن أخواتنا وإخواننا المسيحيين وكل المكونات إلى أن إقليم كوردستان سيظل وطناً للجميع كما هو دائماً.